Vor dem ESC-Finale Flashmob zu Nemos «The Code» in Basel

Unter dem Titel «Dance Is in the Air» feiert das Tanzfest seine 20. Jubiläumsausgabe mit einem Flashmob zu Nemos «The Code». Der Basler Muhammed Kaltuk hat eine Choreographie entwickelt, die für alle tanzbar sein soll.

Publiziert: vor 40 Minuten