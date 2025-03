Videoaufnahmen zeigen Feuerwehrleute löschen Brand in Gebenstorf AG

Kurz vor 20 Uhr am Montagabend kam der Notruf bezüglich eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Gebenstorf rein, heisst es bei der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Die Feuerwehr sei mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Publiziert: vor 11 Minuten | Aktualisiert: vor 7 Minuten