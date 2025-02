Videoaufnahmen zeigen Aggressiver Mann wird von Polizei zu Boden gedrückt

Am Mittwoch wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass sich an der Steinmattstrasse in Derendingen ein Mann aufhalte, welcher sich aggressiv verhalte und Leute belästige. Nach dem Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und unkooperativ.

Publiziert: 15:03 Uhr | Aktualisiert: vor 6 Minuten