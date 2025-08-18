DE
Video
Aktuell
Video zeigt: Trump begrüsst Selenski vor Weissem Haus
Video zeigt
Trump begrüsst Selenski vor Weissem Haus
Der ukrainische Präsident Selenski ist soeben beim Weissen Haus angekommen. Der Staatschef ist in einem schwarzen Sakko gekleidet.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
News Ausland
0:41
Unterstützung für Selenski
Merz reist von München aus zum Trump-Treffen
1:34
Er wollte gerade losfliegen
Polizisten nehmen betrunkenen Piloten fest
1:38
Safari-Guide platzt der Kragen
«Verdammte Touristen» blockieren Gnus
0:56
Linksverkehr wird ignoriert
Engländer genervt von US-Vizepräsident J. D. Vance
1:10
Dafür erntet er heftige Kritik
Kolumbiens Präsident braucht Assistent als Laptop-Ständer
