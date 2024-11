Video zeigt Einschusslöcher im Flugzeug über Haiti

Das Flugzeug Spirit Airlines wollte am Montag in Haitis Hauptstadt landen, als sich plötzlich Schüsse in den Flieger bohrten. Mindestens eine Person, eine Flugbegleiterin, wurde von einer Kugel gestreift. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurde kein Passagier verletzt.