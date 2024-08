Video zeigt Brand in Atomkraftwerk Saporischschja

In dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im südukrainischen Enerhodar ist Sonntagabend nach russischer Darstellung ein Brand an der Kühlanlage ausgebrochen. Noch in der Nacht konnte das Feuer laut einem russischen Beamten vollständig gelöscht werden.