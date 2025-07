Video zeigt Ausgebrannter LKW wird aus Gotthard-Tunnel geborgen

Im Gotthardtunnel war am Freitagabend ein Lastwagen in Vollbrand geraten. Zwar konnte das Feuer inzwischen gelöscht werden, der Tunnel ist jedoch weiterhin in beide Richtungen gesperrt.

