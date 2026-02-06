DE
FR
Abonnieren

Video auf Instagram gepostet
Hier überklebt Zeki Temposchilder

Comedian Zeki macht sich einen Spass daraus, Temposchilder zu überkleben. Das ist alllerdings alles andere als legal.
Publiziert: vor 24 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen