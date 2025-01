Vereint mit ihren Liebsten Die drei befreiten Geiseln treffen ihre Familien

Die drei am Sonntag freigelassenen israelischen Geiseln sind nach Angaben des Krankenhauses, in das sie zunächst gebracht wurden, in stabiler Verfassung. Beim Wiedersehen mit ihren Familien fliessen viele Tränen.

