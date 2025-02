Untersuchung eingeleitet Audi von Serbiens Präsidenten verliert plötzlich Rad

Am Samstag ereignete sich ein gefährlicher Vorfall: Als Serbiens Präsident Aleksandar Vučić in einem Dienstfahrzeug in Richtung Mokrin fuhr, verliert sein Dienst-Audi einen Reifen. Eine Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet.