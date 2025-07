Über 50 Mieter müssen raus «Leerkündigung war für viele Betroffene ein Schock»

In einer Wohnsiedlung an der Oberen Bühlstrasse in Küsnacht erhielten über 50 Mietparteien vergangenen Freitag die Leerkündigung. Obwohl es schon lange Gerüchte gibt, dass die beiden Wohnblöcke aus den 70er-Jahren bald saniert werden müssen, ist es für viele ein Schock.

Publiziert: 00:02 Uhr