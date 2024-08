Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz Brand in historischem «Sommerset House» in London

Im historischen Somerset House in London ist ein Feuer ausgebrochen. Rund hundert Feuerwehrleute mit 15 Löschwagen waren am Samstag im Einsatz, um den Brand in dem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert zu löschen, wie die Feuerwehr im Onlinedienst X mitteilte.