Trump zu Zoll-Debatte: «Könnten ein Dritte-Welt-Land werden»
Trump zu Zoll-Debatte
«Könnten ein Dritte-Welt-Land werden»
Trump verteidigt die Zollpolitik und warnt vor einer Rücknahme der Zölle. Er prophezeit einen wirtschaftlichen Abstieg.
Publiziert: vor 33 Minuten
News Ausland
1:17
Wegen missachteter Warnung
Touristen prügeln auf Rettungsschwimmer ein
1:44
Nach Streit im Verkehr
DHL-Fahrer prügelt auf Paar ein
1:56
«Zieh die Boxhandschuhe an!»
Deswegen eskalierte die Situation mit dem DHL-Fahrer
0:56
Dramatisches Video
Hier schlägt der DHL-Fahrer der Frau ins Gesicht
1:05
Über 8000 Menschen am Bord
Kreuzfahrtschiff gerät vor Italien in Not
