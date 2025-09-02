DE
Trump zu Zoll-Debatte
«Könnten ein Dritte-Welt-Land werden»

Trump verteidigt die Zollpolitik und warnt vor einer Rücknahme der Zölle. Er prophezeit einen wirtschaftlichen Abstieg.
Publiziert: vor 33 Minuten
