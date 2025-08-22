DE
Trump zu Putin-Selenski-Treffen
«Ich wäre lieber nicht dabei»

Trump äussert sich zu einem möglichen Treffen zwischen Putin und Selenski. Dei beiden seien «wie Öl und Wasser». An einem möglichen Gipfel der beiden, möchte er «lieber nicht» teilnehmen.
Publiziert: 17:17 Uhr
