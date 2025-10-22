DE
Trump zu Budapest-Treffen
«Ich will keine Zeit verschwenden»

US-Präsident Donald Trump möchte sich nach eigenen Worten erst dann mit Kremlchef Wladimir Putin treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist.
Publiziert: 15:30 Uhr
