Trump über Deutschlandwahl VA TICKER TRUMP WAHLEN

Der US-Präsident Donald Trump scheint sich nicht gross für die Wahlen in Deutschland zu interessieren. Als ihn eine Journalistin während einer Pressekonferenz fragt, was denn seine Gedanken zu den Wahlen am Sonntag seien, winkt er ab.

Publiziert: vor 28 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten