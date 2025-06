Trump sorgt für Raunen an der Nato-Medienkonferenz «Rutte nennt mich ‹Daddy›»

Inmitten grosser Spannungen im Nahen Osten startete in Den Haag am Dienstag der erste Nato-Gipfel seit dem Wiedereinzug von Donald Trump ins Weisse Haus. Am Treffen nehmen 32 Nato-Staaten teil.

Publiziert: 25.06.2025 um 17:19 Uhr | Aktualisiert: vor 37 Minuten