Trump nach Maduro-Festnahme
«USA haben die furchterregendste Armee der Erde»

Donald Trump trifft sich am Dienstag mit Republikanern des Repräsentantenhauses. Darin spricht er unter anderem über den US-Angriff in Venezuela.
Publiziert: vor 6 Minuten
