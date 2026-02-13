DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Franjo Von Allmen über seine Party-Pläne nach Medaillen-Flut
Triple-Olympiasieger von Allmen
«Die besten Parties passieren spontan»
Er hat Sportgeschichte geschrieben, bleibt aber mit beiden Füssen auf dem Boden. Was seine Partypläne angeht, hält sich der Berner Franjo von Allmen (24) allerdings eher bedeckt.
Publiziert: 07:25 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Olympische Spiele 2026 in Milano/Cortina
1:01
IOC disqualifiziert Ukrainer
«Ein Athlet mit Russland-Flagge wurde nicht sanktioniert»
0:59
Ihm hauts die Sicherungen raus
Von Allmen feiert dreifachen Gold-Coup mit Après-Ski-Megahit
1:43
Von Allmen nach drittem Gold
«Ein Festival scheint eine gute Rennvorbereitung zu sein»
0:47
Silber-Gewinner zu von Allmen
«Es ist ein Privileg mit Franjo auf dem Podest zu stehen»
0:48
So kennt man die Stars nicht
Kanadas Millionentruppe fährt mit ÖV
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen