Trailer von «Mammoth» Mit diesem Film wurde Sophie Nyweide bekannt

Die 24-jährige Schauspielerin Sophie Nyweide ist am 14. April verstorben. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in dem romantischen Drama «Mammoth» aus dem Jahr 2009, in dem sie die Tochter von Michelle Williams und Gael García Bernal spielte.

Publiziert: 07:10 Uhr | Aktualisiert: vor 46 Minuten