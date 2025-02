Touristen-Flut am Wochenende Kein Durchkommen mehr in Venedig

Die Anwohner von Venedig sind sich, was Touristen angeht, einiges gewohnt. So voll wie am vergangenen Wochenende während des Karnevals wird es in der Stadt aber nur ganz selten. Videos der verstopften Strassen machen jetzt auf Social Media die Runde.

Publiziert: 16:45 Uhr | Aktualisiert: vor 42 Minuten