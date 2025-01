Tourist traut seinen Augen nicht Dieser Helikopterpilot sorgt für das perfekte Ferienfoto

Ein Hubschrauberpilot posiert in seinem Helikopter für ein Selfie mit einem Touristen. Soweit nicht weiter ungewöhnlich. Doch: Der Helikopter legt für das Foto eine Extrarunde ein und steht mehrere Sekunden in der Luft still, um den Wunsch des Touristen zu erfüllen.

