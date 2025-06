Thierry Burkart selbstkritisch «Ich habe sicher Fehler gemacht»

Ständerat Thierry Burkart hat sich entschieden, sein Amt als FDP-Präsident nach vier Jahren per Oktober 2025 niederzulegen. In einer Medienkonferenz am Dienstagnachmittag hat er über seinen Entscheid informiert. Neben Erfolgen zeigte er sich auch selbstkritisch.

Publiziert: 16:30 Uhr | Aktualisiert: 16:43 Uhr