Starkregen im Tessin
Eindrückliche Wassermassen im kleinen Alpenfluss Melezza

Das Tessin leidet zurzeit unter Starkregen. Dem Schweiz Youtuber und Unwetter-Filmer Markus Pfister sind eindrückliche Aufnahmen der Melezza gelungen.
Publiziert: 17:03 Uhr
