WEF: So sah 2020 Trumps Reise von Zürich nach Davos aus
Stargast am WEF
So reiste Trump vor sechs Jahren nach Davos
2020 besuchte Donald Trump letztmals das WEF in Davos. Im Video zeigen wir dir, wie seine Schweiz-Reise von Zürich nach Davos vor sechs Jahren aussah.
Publiziert: vor 55 Minuten
