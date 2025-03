Spektakuläres Video Spezial-Kran hebt den verunglückten Panzer aus der Aare

In Uttigen im Kanton Bern kommt es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Ein Schützenpanzer der Schweizer Armee stürzt in die Aare. Am späten Abend haben Spezialisten das Fahrzeug aus der Aare gehoben.

