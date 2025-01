Special Air Mission 47 Trump auf dem Weg zur zweiten Amtseinführung in Washington

Donald Trump ist auf dem Weg zu seiner zweiten Amtseinführung als US-Präsident. Am Samstag verliess er mit seiner Familie sein Haus in Florida in Richtung Washington. Die Feierlichkeiten beginnen am Wochenende in Virginia mit einem Feuerwerk und einer Kundgebung.

Publiziert: 11:27 Uhr | Aktualisiert: vor 49 Minuten