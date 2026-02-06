DE
FR
Abonnieren

Sie ist so lang wie zwei Autos
Forscher filmen extrem seltene Riesenqualle

Der Stygiomedusa gigantea zu begegnen gilt als sehr unwahrscheinlich. Das ist jetzt aber Forschenden vor der Küste Argentiniens in einer Tiefe von 250 Metern gelungen.
Publiziert: 06:06 Uhr
Kommentieren
Tierische Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen