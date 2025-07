Schwerer Tramunfall Leserreporter filmt Unfallstelle in Zürich

An der Signaustrasse in Zürich ist es am Dienstag zu einem schweren Tramunfall gekommen. Die Polizei bestätigt, dass eine Person zu Schaden kam. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar.

Publiziert: vor 33 Minuten | Aktualisiert: vor 11 Minuten