Schweizer erstochen Polizei ermittelt zu Mordfall in Dublin

Im Norden Dublins wurde am Samstagmorgen ein Schweizer in seinen Sechzigern getötet. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Festgenommene und das Opfer kannten. In welcher Beziehung sie zueinander standen, ist aktuell unklar.

Publiziert: vor 42 Minuten