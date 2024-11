Schülerin Thea singt Seven-Hit Mit «Lisa» berührt sie Herzen

Am Dienstagabend trat der Schweizer Soulstar Jan Seven Dettwyler (45) am Musikfestival «Zauberpark» beim Flughafen Kloten ZH auf. Bei seinem Konzert erzählte er dem Publikum, dass sein Hit «Lisa» von der kambodschanischen Schülerin Thea (14) neu interpretiert wurde.