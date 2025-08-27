DE
Schlaganfall erkennen
Dieser Test kann Leben retten

Ein Schlaganfall ist ein Notfall. Mit dem FAST-Test erkennst du erste Warnzeichen. So weisst du sofort, wann du den Notruf 112 wählen musst.
