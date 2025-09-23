DE
Rutte warnt Putin
«Werden bei Bedarf alles Notwendige tun«

Die Nato warnt Russland unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen.
Publiziert: vor 43 Minuten
Aktualisiert: vor 9 Minuten
