Rückblick auf die Corona-Pandemie Als die Strassen leergefegt waren

Fünf Jahre ist es jetzt her. Im Februar 2020 wird der erste Corona-Fall in der Schweiz gemeldet. Der Bundesrat regiert das Land für die nächsten zwei Jahre per Notrecht.

Publiziert: vor 22 Minuten | Aktualisiert: vor 4 Minuten