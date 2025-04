Royale Langeweile Wie verbringt eigentlich Prinz Harry seine Tage?

Was macht eigentlich Prinz Harry so den ganzen Tag? Und wieso pfeift Prinzessin Kate auf Tradition und zeigt ihren Jüngsten in langen Hose? Flavia Schlittler und René Haenig diskutieren die royalen Themen der Woche im Podcast «RoyalTea».

Publiziert: 20:17 Uhr