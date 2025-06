Rauchverbot tritt in Kraft «Zigaretten stören mich jedes Mal»

Ab dem 1. Juli tritt in Frankreich ein umfassendes Rauchverbot in Kraft: Rauchen ist künftig an Stränden, in Parks, an Bushaltestellen und rund um Schulen untersagt. Die Regierung will damit vor allem Kinder schützen und das Rauchen gesellschaftlich entnormalisieren.

