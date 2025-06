Rauchbomben auf Rialtobrücke Hunderte demonstrieren gegen Bezos-Hochzeit

Wie schon in den Tagen zuvor kam es in Venedig auch am Samstag zu Demonstration gegen die in der Stadt stattfindende Hochzeit von Milliardär Jeff Bezos und Lauren Sánchez. Auf der berühmten Rialtobrücke wurden sogar Rauchbomben gezündet.

Publiziert: 13:06 Uhr | Aktualisiert: vor 37 Minuten