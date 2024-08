Protest gegen Touristen Galizier blockieren Strasse zum Strand

Die Bewohner der Stadt O Morrazo in Pontevedra haben die Schnauze voll vom Park-Chaos in ihrem Ort. Touristen parkieren ihre Autos während der Sommermonate wild verteilt in den Strassen und ignorieren Parkverbote. Mit einem originellen Protest fordern sie ein Handeln.