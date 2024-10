Pro-Palästina Demo in Basel Tausende Menschen demonstrieren im De-Wette-Park

Am Samstag wurde in verschiedenen Städten Europas und Nordamerikas zu Pro-Palästina-Protestaktionen aufgerufen. In Basel ist bis ungefähr 17 Uhr über die Wettsteinbrücke bis zum Kasernenplatz mit Einschränkungen zu rechnen.