Noemi Baltensperger (24) ist einer der grössten Taylor-Swift-Fans der Schweiz «Werde während des Konzerts wohl weinen vor Freude»

Bei Noemi Baltensperger (24) aus Dübendorf ZH dreht sich im Moment alles nur um ein Thema: das Konzert von Taylor Swift. Sie bezeichnet sich selbst als einen der grössten Fans der Schweiz. Unserer Reporterin erzählt sie, was sie am US-Popstar so sehr fasziniert.