Nichts mit Namensänderung «Cora Schumacher ist meine Marke»

Vor Kurzem kündigte Cora Schumacher an, neun Jahre nach der Scheidung von Ralf Schumacher wieder ihren Mädchennamen Brinkmann annehmen zu wollen. Wie sie in einer Instagram-Story am 3. September betont, möchte sie nun aber doch den Nachnamen ihres Ex-Mannes behalten.