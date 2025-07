Nichts für schwache Nerven Touristen schwimmen im gefährlichsten Pool der Welt

Der Devil's Pool in Sambia ist der gefährlichste Pool der Welt. Hinter ihm fliessen die spektakulären Victoriafälle hinunter – und das knappe 100 Meter. Wer in den Natur-Pool will, braucht einen Guide. Zudem kann man nur hinein, wenn die Trockenzeit einsetzt.

