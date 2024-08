Nahe der Schweizer Grenze Bergsteiger und Hund mit Helikopter gerettet

In einer dramatischen Rettungsaktion befreite ein Helikopter einen Wanderer und seinen Hund aus einem gefährlichen Gebiet auf der italienischen Alpe Sattal in der Provinz Vercelli in Italien. Beide konnten sicher geborgen werden und blieben unverletzt.