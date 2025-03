Nachbar von Brand-Wohnungen in Gebenstorf AG «Wir helfen uns hier sehr oft»

Am Montagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Gebenstorf im Kanton Aargau ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden aus dem brennenden Haus evakuiert.

Publiziert: vor 20 Minuten | Aktualisiert: vor 9 Minuten