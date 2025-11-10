DE
Nach drei Wochen
Hier verlässt Sarkozy im Auto das Gefängnis

Die französische Staatsanwaltschaft fordert die Freilassung des seit knapp drei Wochen inhaftierten Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy. Nun kommt er wieder frei.
Publiziert: vor 37 Minuten
