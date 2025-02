Nach der Anti-Weidel-Demo Riesenaufgebot der Polizei am Bahnhof

Die Demonstration unter dem Namen «Gegen den Rechtsruck» in Einsiedeln im Kanton Schwyz sorgt für mächtig Wirbel in Einsiedeln. Am Ende der Kundgebung geht es darum, die Demonstranten in getrennte Züge zu bringen. Es braucht ein Riesenaufgebot der Polizei.

