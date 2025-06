Nach Angriff im Iran B-2-Tarnkappenbomber kehren zurück

Am Sonntagabend filmt ein Journalist der Nachrichtenagentur AP, wie sieben Tarnkappenflugzeuge zum Whiteman-Stützpunkt in Missouri zurückkehren. Von hier aus waren die Bomber am Samstag gestartet, um drei Atomkraftwerke im Iran anzugreifen.

Publiziert: vor 46 Minuten | Aktualisiert: vor 25 Minuten