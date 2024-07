Mutter und Tochter waren im Haus Flugzeug kracht in Vorgarten

Am Mittwoch stürzt ein Kleinflugzeug in der Stadt Roy im US-Bundesstaat Utah mitten in eine Wohnsiedlung. Wie durch ein Wunder bleibt die Maschine aber in einem Vorgarten stehen und kracht nicht ins nächste Haus.