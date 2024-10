Minister mit Lachanfall Paar löst beim Sex Sprinkler aus – Bahnhof überschwemmt

Während ein Liebespaar für ein Techtelmechtel in ein Treppenhaus am Bahnhof Melbourne Central in Australien eingedrungen ist und sich dahinter versteckt, löst es eine Überschwemmung aus. Die Reaktion des Ministers für Transport in Victoria ist unbezahlbar.