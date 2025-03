Mieterin der ausgebrannten Wohnung in Gebenstorf AG «Wir konnten nur Dokumente, Kinder und Katzen retten»

Am Montagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Gebenstorf im Kanton Aargau ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden aus dem brennenden Haus evakuiert.

Publiziert: vor 51 Minuten | Aktualisiert: vor 38 Minuten